【現場直播】快撐不住！澎恰恰為2.4億債務黑洞再開記者會

澎恰恰8月才宣布破產，坦承欠債2.4億，雖然已還了一半，仍還有1.2億需要償還，他也強調一定會盡全力償還，不過近日他卻爆曾替汪建民作保，反被騙走上百萬，澎恰恰今（7日）則親上火線開記者會說明，對此，澎恰恰先表示，他的還債計畫遇到很多困難，表示部分債權人不願意接受協調的方式，不過澎恰恰也強調：「我絕對不會想不開」。

澎恰恰今再開記者會。（圖／吳松翰攝）

先前澎恰恰發文說快撐不下去，他表示絕對不會想不開，「演藝圈已經走掉這麼多人，問題造成就要自己面對，希望最快在5、6年間將財務問題解決」，先前他透露有借人錢但都沒還，他說這些都不是圈內人，但因為沒有白紙黑字，應該都收不回來，借出的總金額大概有2千多萬，他也點出是有3人借錢沒還。

澎恰恰表示，有三家電視台三立、八大、公共電視給他很多鼓勵，讓他有固定的酬勞收入可以還債，但粗算下來若靠這筆薪水還債，恐怕要很久很久，因此他喊話，希望有更多老闆可以邀請他表演，許效舜也在幫他籌劃巡演，希望可以賺更多錢，希望債權人可以再等他一下。

澎恰恰說，自己目前寫好了一個劇本叫《三點半》，「我知道現在又說要拍戲，大家應該覺得瘋了」，但他希望透過自己經驗教導年輕人管理好經濟，不要跟他犯一樣的錯，至於拍戲錢從哪裡來？澎恰恰也希望有興趣的老闆可以接洽他幫忙投資。

澎恰恰呼籲債權人「要相信我，我人都再不會跑掉，謝謝大家肯等我」，澎恰恰強調他會加快速度，盡快用幾年的時間處理完。因欠債破產問題鬧得沸沸揚揚，澎恰恰透露現在網上有人冒充他名義借錢，或盜用他的頭像，他想藉此跟親朋好友呼籲，不是從他口中說出的話不要相信。

而汪建民傳出被捲入他的債務糾紛，澎恰恰表示事情剛好相反，汪建民過去也有類似經驗，所以人都是靠他牽線為主，此外也強調汪建民有些債務是由他幫忙處理，因為債務並非很高才從旁協助，自己之前挖東牆補西牆，曾透過汪建民牽線籌錢，但自己也有幫汪建民處理部分債務，因當時債務不大，所以想說一起處理，但這件事跟自己被詐騙一事沒有關係

被問到若靠目前節目的收入還債大概要多久時間還完？澎恰恰說如果用現在月收入去算的話，恐怕20年也還不完，他也願意上綜藝節目，積少成多補完財務缺口，努力增加財源，又問是否願意降價接通告？他說上節目的酬勞有一定的數字，所以目前問題不大，他透露現在也有尾牙等節目邀約，等確定了再宣告大家。最近媒體報導澎嫂身體不舒服，澎恰恰婉拒回答，說：「女人家總是有她受不了的地方」。

先前澎恰恰透露有些債權人「不接受協調」，是否有作出其他舉動？他說這些人只有口頭上說無法接受，要他早點還錢，沒有做出其他行為，債務人總共是20多位，有些不接受協調，他也不知道怎麼處理，只能公開向大家道歉，「希望大家等我」，目前僅還掉十分之一，先前賣掉房子後還了一半，目前是寄居在朋友籬下，他表示現沒和妻子住在一起，而妻子為了幫他處理債務和房子問題，承受了許多外界難以想像的壓力。

問房子是抵押還是賣掉？澎恰恰坦言不清楚，因為房子不在他名下，大多交給澎嫂打理，「她必須忍受很大很大的壓力，還好有這些資產可以處理掉前面一半的問題」。澎恰恰最後說，反正所有的問題都是自己不會理財造成的問題，或是理想太高、過去的自己太狂妄自大，以為天下沒有自己無法處理的問題，但現在遇到了，會誠懇面對，強調：「不會跑，債務也在那邊，希望大家給我時間，我會盡快（解決）。」

(中時新聞網)