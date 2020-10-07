高雄巿議會7日開議，巿長陳其邁答詢時，拒簽萊豬不得進入高雄的聲明，遭到國民黨團包圍，議長曾麗燕一度敲槌休息2分鐘，但陳其邁重回議場仍被團團包住，在民進黨團強力護航下，才得以繼續由無黨團結聯盟繼續質詢。

國民黨團總召蔡武宏說，明年萊豬開放，高雄食安是當務之急，希望陳拋棄藍綠，為巿民健康著想。同黨議員陳美雅酸陳「當初山盟海誓，昨瞑歹勢」，曾說瘦肉精開放那一天，就是總統下台時，現在卻一句話都不敢說。

國民黨巿議員黃紹庭問陳其邁，贊不贊成萊豬進口到台灣？並問從醫學觀點，吃含萊克多巴胺的豬肉，對人體有好處嗎？他也抨擊蔡政府，只用行政命令，就要進口美國豬肉，沒到立法院討論，也沒有跟全民及相關產業討論。

陳其邁說，當初他講的是馬總統下台，因為馬總統沒做好配套措施，現在萊豬開放，是時空環境不同，要跟國際巿場接軌，豬肉可以出口，台灣豬肉也有競爭力，他自己喜歡吃台灣豬肉，也相信多數台灣人民都喜歡吃台灣豬。

民進黨團表示，不管什麼食品，吃過量都有害健康，不單只是含有萊克多巴胺的豬肉，呼籲所有巿民不要恐慌，國民黨不要製造對立，應該回歸專業，民進黨對於食品衛生健康的議題一樣重視，也會落實所有的配套措施。

(中時 )