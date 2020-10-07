民進黨政府8月無預警宣布開放萊克多巴胺豬、牛輸台，引發各界抨擊。教育部日前指出將對2歲以上小孩研擬配套措施，避免在校園、幼兒園、補習班食用萊豬，但今日立委蔣萬安要求衛福部對0到2歲嬰幼兒提出配套措施時，衛福部卻說只能要求準公托、公托的托嬰中心不吃萊豬，送托保母的則無法管。蔣萬安今質詢食安議題時屢遭「關切」，該臨時提案最終也因國民黨、民進黨人數落差而不予通過。

蔣萬安今日2度針對萊豬展開質詢，但2次都遭民進黨立委的「關切」。首次質詢國小菜單文宣時，數度遭召委打斷，召委更強調沒有「護短」。隨後，蔣萬安提出0到2歲嬰幼兒食安問題配套措施的臨時提案時，還沒質詢就被質疑是否重複提案，該提案最後也遭以4比6的支持數落差而不予通過。

根據衛福部提出的書面報告，0-2歲的孩子的托育分成3類 ，第1個是自行照顧、第2是托嬰中心、第3是居家托育，也就是送托合格登記的保母。蔣萬安表示，雖然大部分孩子都是家人自行照顧，但實際人數方面，托嬰中心共收托3萬125人，保母則收托2萬多人，加起來就有約5萬個嬰幼兒。

對於0到2歲嬰幼兒的配套措施，衛福部常務次長石崇良表示，0到2歲嬰幼兒目前有14%送托，其中有一半在保母家，一半在托嬰中心。因送托保母的孩子，食用的副食品都由家長與保母進行討論，衛福部無法管，但衛福部可針對統一供餐的準公托、公托的托嬰中心要求使用國產豬肉。

蔣萬安表示，嬰幼兒在6個月以後就會開始食用副食品，這些孩子沒辦法承受萊克多巴胺的風險，難道不該受到保護？石崇良隨即回應，衛福部評估對健康沒有影響。蔣萬安則進一步指出，「你們認為有影響，我們認為有疑慮！」

石崇良表示，只要萊豬標示清楚，安全上沒問題，衛福部就沒理由禁止，但蔣萬安表示，開放萊豬沒有通過立法院的審議 ，且有7成國人不相信，反對開放萊克多巴胺。教育部既然可以做到不讓補習班、校園、幼兒園的孩子吃到萊豬，為什麼衛福部卻做不到？衛福部不願意保護嬰幼兒，抵抗力弱的不禁止，但學齡後的國軍、選手卻可以禁止？

對於衛福部的說法，蔣萬安表示無法接受，既然說居家托嬰做不到、沒辦法執行，那做不到就不要開放，一旦開放就要做到保護嬰幼兒健康的責任。

(中時 )