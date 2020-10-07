第17屆國家品牌玉山獎日前公布得獎名單，元大證券獲得國家品牌玉山獎「傑出企業類」、「最佳人氣品牌」、「最佳產品類-投資先生2代」及「最佳產品類-開戶通APP」獎項殊榮，其中「最佳產品類-投資先生2代」及「最佳產品類-開戶通APP」更是深獲評審青睞，獲全國首獎最高榮耀。

元大證券於2019年首次參加國家品牌玉山獎即奪得「傑出企業獎」、「最佳人氣品牌獎」及「最佳產品獎」3項大獎，並以「最佳產品獎」奪得全國首獎。元大證券2020年再次獲得國家品牌玉山獎4項大獎及雙全國首獎肯定。

元大證券各項的金融專業表現深獲各財經評比機構讚許，獲獎連連。近期，不僅獲期交所「期貨自營商交易量鑽石獎」、「證券業交易量鑽石獎」、「造市績效鑽石獎」及「期貨交易輔助人交易量鑽石獎」，也獲《今周刊》國內最佳財富管理機構7項大獎；海外部分也獲得國際專業財經雜誌《金融亞洲雜誌》（FinanceAsia）、《歐元雜誌》（Euromoney）與《財資》（The Asset） 等專業評鑑機構標竿性獎項。

元大證券在金融科技方面不斷創新，2019年7月全面升級「開戶通APP」，大幅簡化繁瑣的開戶過程，除了運用OCR及LBS技術大幅簡化流程外，更創下業界之舉，突破支援單家銀行的限制，達到全台所有銀行存款帳戶皆可約定為元大證券的交割出入款帳戶，解決投資人長期以來線上開戶的不便。

而曾創下推出半年即達50萬人次下載量的「投資先生」APP，也進化成「AI智能選股APP-投資先生」，下載量更已突破百萬次。「AI智能選股APP-投資先生」集結選股、看盤、下單三大功能於一身，成為業界首創的人機協作一站式理財機器人，且提供客製化服務，開放客戶自行編輯報價或帳務列表資訊欄位，期能滿足各方需求。

「AI智能選股APP-投資先生」不僅為投資人特別量身打造包含股票、債券及ETF的最佳投資組合，更可提供基金財富管理，投資人透過「AI智能選股APP-投資先生」，即可直接交易股票、債券、ETF、期貨、選擇權、權證、基金、定期定額、承銷、競拍及支援海外期貨交易所的指數商品。

元大證券除了在金融專業精益求精之外，長期以來也積極推動各項社會公益，致力於扶助兒少、推廣法治教育與關懷經濟弱勢團體，2020年8月積極參與元大金控發起的「元來是幸扶 扶幼助振興」計畫，捐贈家扶等7家社福團體，扶助經濟弱勢家庭與振興台灣經濟。

另外，對於新冠肺炎在全球的肆虐，元大證券心繫所有辛勞的醫護人員，與Nasdaq合作於紐約時代廣場Nasdaq Tower刊登支持標語，期望能在不確定的局勢中散播正能量，對全球各界正在奮鬥的抗疫英雄表達感謝與鼓勵，支持全球挺過疫情。

(工商 )