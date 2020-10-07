北市議員王世堅6日上廣播節目時，揭露市長柯文哲2018年曾無理要求蔡英文總統到北市府，當蔡伸手拍柯，柯還閃躲，並不屑撥一撥肩膀，直言「是前主席卓榮泰跟我說的」。王7日受訪汗顏，尷尬表示不曉得廣播節目廣告時間聊天也會錄到，感到抱歉。

針對王世堅爆料，柯昨斥「說謊！」北市府發言人陳智菡也駁斥，議員的發言應依據事實，別用抹黑的方式將柯當作政治提款機，2018年柯連任後，蔡總統親自致電給柯希望能安排會面，隨即總統府發言人與北市府發言人進行磋商，共同決定在西區門戶計畫的北門碰面，並無「柯要求蔡到北市府」的情節，且當時總統府與北市府已共同發布聲明，非單方決定，議員應監督市政，不應把陳年舊案拿出來炒作，失了格局。

王世堅表示，柯才是法院認證的騙子，憑什麼講別人說謊，2018年12月12日，就有報導過，柯要求蔡碰面必須到北市府，卻還在鬼扯、講瞎話，敢作就敢當，柯當時囂張跋扈，忘記民進黨曾拉拔禮讓過柯，恩將仇報、忘恩負義。

對於王在廣播節目上說是卓榮泰講的，王世堅則頓時語塞，說「沒有啊，我忘了捏，我真的忘了，我有說出來嗎？」、「我因為信任主持人，不知道廣告時間也會撥出，唉！」、「我很抱歉，我一向不說消息來源是誰…」

媒體詢問，柯跟前總統馬英九可和解，跟王世堅能不能和解？王說，沒必要，柯要跟誰和解就去，他不要，這6年來，柯的網軍隊他做很多傷害、糟蹋、侮辱，不必化解什麼，且馬英九心裡其實是鄙視柯，民眾更覺得柯噁爛。

(中時 )