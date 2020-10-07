500元中獎發票差點就沒了！一名網友在臉書「爆怨公社」發文，說她在超市結帳時，店員告知有張發票中了500元，但沒帶身分證領不了，便聽店員指示，簽名後回收發票，結果之後再回超市領獎時，卻無法兌獎，讓她懷疑錢已經遭店員私自盜領。

原PO指出，當時店員非常堅持沒領獎的發票退回來要簽名，「我們的規定就是這樣！」於是原PO便乖乖簽名，讓店員把發票收回去。幾天過後想起這張中獎發票，沒想到回去領獎時卻被告知「沒有中獎發票可以領」，原PO便向該店員解釋之前的狀況，但該店員告訴她「中獎發票印出來是不能回收的，必須還給客人」，更沒有簽名後再回收這種事，此時原PO才察覺有異，可能發票早就被先前的店員私自盜領，並與經理聯絡處理。

最後，這位疑似盜領的員工打電話給原PO說「不記得自己有沒有給妳發票，這邊也找不到那張發票了，所以我直接給妳現金。」但原PO清楚記得，發票就是聽從她指示簽名回收了，雖然獎金還是找回來，但感覺非常差，若自己沒有去找回中獎發票，恐怕500元就這樣被領走也不知道，也提醒大家不要隨便簽名且沒兌獎發票記得要回來。

對此，網友紛紛留言「應該要報警喔，店員感覺是慣犯了」、「真的不能亂簽名」、「好扯哦」、「他可能不只對你這麼做，不報警還有下一位」，還有人建議「存載具..設定獎金自動轉帳」、「載具歸戶完全沒問題」。

(中時新聞網)