PTT網友發文。（圖／翻攝自PTT論壇）

PTT網友發文。（圖／翻攝自PTT論壇）

前高雄市市長韓國瑜遭罷免後，一眾「韓粉」仍不離不棄，各類討論也始終不間斷。網友表示，自己有位台大政治系的朋友，在重新理性思考後也後悔霸韓，並表示民進黨之所以策動「罷韓」，主因嫉妒韓的高人氣，其次則是怕韓當初提的政見一旦兌現，民進黨長年對南部人的洗腦就前功盡棄，這樣未來50年民進黨在高雄就完全不用選了。

網友在PTT論壇發表《台大的同學也後悔罷韓了》一文，表示自己認識一位台大政治系的學生，他說他在重新理性再思考一遍後，發現自己也後悔罷韓了。「他說，由於台大學生大部分都是高知識分子，而這群台大高知識分子長年以來都是偏綠，台大學生會看準了這個機會，一步一步的滲透進台大各系，宣傳民進黨的好。也因此長久以來，在年輕人心目中，民進黨的印象都比國民黨好，台大也漸漸變成綠色黨校。」並補充，有人一定會說政治大學就是國民黨的「黨校」，但從政大特別將英文校名取作National ChengChih University，而非National Politics University，可見就是為了避嫌；這也是台大的政治色彩有別其他學校之處。

發文網友直言：「說破了，大家回家罷韓也只是因為一時腦衝，韓國瑜真的有那麼差嗎？其實並沒有。」更指出：「小蔣任內也完成了十大建設，國民黨的政績整個屌打民進黨，這樣國民黨推派的市長到底有什麼理由被罷免？就一個原因——民進黨嫉妒了！嫉妒韓國瑜有這麼高的人氣。請問民進黨有誰做得到帶職參選還能夠輕鬆拿552萬票？沒有嘛！民進黨根本沒有任何一個人是韓總的對手。」

不僅如此，該網友強調：「民進黨因為怕韓國瑜當初提的那些政見，像是迪士尼、愛情摩天輪、F1賽車、貨出去人進來，如果全部實現，會為高雄帶來超大進步，反而鞏固國民黨在高雄的政權，這樣民進黨長年以來洗腦南部人就前功盡棄了，未來50年民進黨在高雄真的完全不用選了，所以民進黨才在韓總一上任就提罷免。因為民進黨怕韓總做太好，所以要趕快把韓總趕走，根本就跟什麼韓總帶職參選沒任何關係。如果大家真的討厭帶職參選，請問韓總怎麼拿到552萬票的？」

(中時新聞網)