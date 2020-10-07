「Energy Taiwan 台灣國際智慧能源周」將於10月14日至16日在台北南港展覽館一館盛大舉行，展覽主題聚焦太陽能、風能及智慧儲能，展出超過500個攤位，提供國內產業鏈最前瞻的能源解決方案。

由SEMI與TAITRA外貿協會聯手舉辦全台規模最大、最具指標性的再生能源展「Energy Taiwan 台灣國際智慧能源周」將於下周三起正式登場，三天展會預計吸引10,000以上人次業者買主參觀採購。SEMI預計將於10月13日舉行展前記者會，主題為「能源轉型前瞻部署 打造智慧綠能科技島」。

由SEMI與TAITRA外貿協會共同主辦的「Energy Taiwan台灣國際智慧能源周」即將邁入第三年，為全台規模最大再生能源產業交流平台。SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，SEMI長期以來扮演產官學研間的跨界溝通平台，在台灣能源轉型的路上更是一路積極參與。台灣國際智慧能源周主題不僅涵蓋太陽光電及離岸風電等大家耳熟能詳的綠色能源，更包括氫能、燃料電池及智慧儲能等項目，集結再生能源產業鏈業者買主與技術專家共襄盛舉，力求完整呈現台灣綠能產業的創新發展動力。

為落實能源轉型，達成2025年再生能源發電量占比達20%目標，行政院於105年通過「綠能科技產業創新推動方案」，亦是「5+2」產業創新之一環，期以推動綠能科技產業，成為我國能源轉型及驅動經濟發展的新引擎。

今年經濟部能源局主辦的「再生能源周」將再度與「台灣國際智慧能源週」同期同地展出，展期間亦舉辦「離岸風電人才培育暨水下科技趨勢論壇」、「太陽光電高峰論壇」、「國際太陽光電技術論壇」等15場專業論壇促進產業交流。

(時報資訊)