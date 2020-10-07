因應全球供應鏈布局重構契機及展現疫情下台灣的競爭優勢與投資商機，經濟部今(7)日舉辦「2020年台灣全球招商論壇」(2020 Taiwan Business Alliance Conference)，以「看見台灣新價值 新定位」為主軸，本次論壇由經濟部長王美花主持。

她表示台灣防疫有成，今年全球投資動能大幅衰退下，台灣外人投資相對小幅減少，也相信台灣產業聚落完整，且創新能量充沛下，將持續吸引國際大廠持續加碼。

王美花表示，今年受疫情影響，各國經貿活動大受影響，但台灣以最積極的態度應對，成為國際防疫的模範生，許多外商企業都直呼台灣真好，經濟活動如常進行，投資計畫也逐一落實中，尤其在2020年全球投資動能大幅衰退下，台灣外人投資相對小幅減少，代表台灣仍是外商持續看好的投資潛力股。雖然本年1~8月我國僑外投資金額57.17億美元較108年同期微幅減少，係因去年同期美光投資新台幣660億元(為歷年8月單月最高)所致，但仍為歷年8月單月核准金額第3高。

王美花表示，台灣產業聚落完整、人才素質優良、創新能量充沛，加上台灣半導體已為國際品牌大廠的重要夥伴，如NVIDIA的AI晶片、AMD最先進的CPU、高通及蘋果的手機晶片等都是來自於台灣半導體產業，在台灣產業與國際高度緊密連結下，吸引國際大廠持續加碼。

本次「2020年台灣全球招商論壇」(2020 Taiwan Business Alliance Conference)，以「看見台灣新價值 新定位」為主軸，邀請資誠聯合會計師事務所、CISCO、仁寶、亞東工業氣體、台灣伊藤忠、Cadence等在台跨國企業及指標性台灣企業高階人士剖析全球經貿變局下的台灣契機及跨國企業在台布局與合作模式等，吸引近400人出席，包括駐台大使館、代表處及外僑商會等單位多達50人，及知名跨國企業高階主管。

(時報資訊)