元富證券以「元富亞洲高股息ETN」（020013） 及「智能雲端條件單」兩產品，獲頒第17屆國家品牌玉山獎「最佳產品獎」，6日由副總統賴清德親自頒發。元富證券指出，「元富亞洲高股息ETN」投資地區涵蓋低波動、高殖利率的亞太地區（日本除外），「智能雲端條件單」則協助投資人掌握市場脈動與買賣時機點。

國家品牌玉山獎「最佳產品」是為了鼓勵企業研發創新產品與技術，導入新觀念、新技術進而強化企業整體競爭力，並以「品質、品牌、品位」等多面向審核標準進行評選，元富證券今年第三度獲獎，並拿下兩項最佳產品獎，表現出色。

元富證券投資管理本部林東和副總經理指出，有鑑於國人最青睞之海外市場以中國、美國及亞太地區為主，元富針對前述市場，挑選當下最符合投資人需求的特色化指數，於2019年12月31日發行「元富亞洲高股息ETN」。投資地區涵蓋低波動、高殖利率的亞太地區（日本除外），一次滿足海外投資需求，並篩選具備發放股利持續性、股利連續三年成長的優質標的，此檔ETN為台幣計價，即使投資海外也無需自行換匯，可輕鬆投資外幣及海外資產，且ETN投資成本便宜又透明，適合投資人長期持有。

元富證券通路事業本部張清發副總經理表示，元富證推出「智能雲端條件單」，徹底克服多數投資人因無法隨時盯盤、適時進出投資操作，進而錯失買賣時機的痛點。「智能雲端條件單」是由雲端系統智能洗價，支援多平台，無論是電腦桌機、手機皆可使用，投資人依條件觸發即可完成委託下單，隨時隨地掌握市場脈動與買賣時機點，無需登入系統，只需交給電腦監控，大幅提高委託交易速度，並且提供單項、複合條件監控功能，讓投資人設定的條件更加精準到位。

(工商 )