第10屆第2會期財委會8日登場，金管會主委黃天牧將赴立法院就國內金融概況、近期重點工作及重點發展策略提出報告。就金管會報告統計，我國金融三業2020年前7月獲利達4,343.42億元，較去年同期4,401.84億元，小幅衰退1.3％，主要是國銀頻踩雷，獲利較去年少賺255億元所致。

據金管會統計，2020年主要是銀行拖累整體獲利。銀行業2020年1至7月稅前盈餘為新臺幣2,339億元，較2019年同期2,594億元減少255億元。證券期貨業（包括投信業）2020年1至7月稅前盈餘為400.42億元，較2019年同期330.84億元增加69.58億元。保險業2020年1至7月稅前盈餘1,604億元，較2019年同期1,477億元增加127億元。

金管會指出，截至2020年6月底，本國銀行平均資本適足率為14.03％，高於資本適足性規定所定標準（10.5％）。截至2020年7月底，本國銀行放款總額為30.9兆元，較2019年底放款總額29.69兆元增加1兆2,154億元，本國銀行逾期放款比率為0.25％，備抵呆帳覆蓋率為546.79％，授信品質良好，具備相當金融韌性。

至2020年7月底，本國銀行對中小企業放款餘額達7.39兆元，較2019年底對中小企業放款餘額6.89兆元增加4,950億元，占對民營企業放款餘額比率為66.79％，充分支持中小企業的資金需求。

證券市場則呈現穩健發展。截至2020年8月底，國內上市（櫃）公司總家數為1,722家，總市值約42.19兆元；2020年1至8月國內上市（櫃）公司募資總金額為5,291.79億元，上市（櫃）股票成交值為35.6兆元。

保險業也持續成長。截至2020年7月底，我國保險業保費收入為2兆元，持續成長；資產總額由2019年底29.8兆元，增加至2020年7月底之31.3兆元。

(工商 )