美國總統川普6日突然宣布中止政府和國會議員進行的新冠紓困案談判。

美國總統川普感染新冠肺炎出院第2天態度大轉彎，昨（6）日突然宣布中止和民主黨國會議員的新冠肺炎紓困案談判，稱大選後再來談，此舉遭民主黨總統候選人拜登痛罵拋棄美國人。

路透社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普感染新冠肺炎後，已在5日出院返回白宮繼續治療，不過出院第2天他態度髮夾彎，一改先前希望盡快推動新冠救助法案的態度，宣布中止和民主黨國會議員進行的新一輪刺激經濟方案談判，他在推特上說，「我已經指示停止談判直到大選之後」，「我勝選後我們將會馬上通過一項關注辛苦工作的美國人與中小企業的主要刺激經濟法案。」

川普3日仍在醫院治療時，才在推特以全大寫英文強調，「偉大的美國想要、也需要刺激經濟」，呼籲政府和國會議員趕快協商出結果。

喊停協商後，川普要求共和黨參議員專注在通過大法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）的任命案。

新冠肺炎重創美國經濟，今年春天國會才通過一項2.2兆美元的刺激經濟方案，不過目前經費已快用罄，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）日前才和民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）進行協商、縮小雙方差異。雙方商討的刺激經濟方案內容包含直接發放每個人1,200美元支票，以及可能對美國航空業者提供250億美元的援助計畫，以確保成千上萬員工免於失業。

The President turned his back on you. pic.twitter.com/oeI8dck2LL — Joe Biden (@JoeBiden) October 6, 2020

針對川普突然中止紓困計畫協商，民主黨總統候選人拜登痛批川普拋棄美國人，他在推特回應，「總統不管你們了。」

(中時新聞網)