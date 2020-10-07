國防部長嚴德發上午表示，今年共機穿越海峽中線有49次，是最多的一次，我們應對共機越中線有76架次，是以優勢兵力應處。嚴德發是在答詢民進黨立委羅致政質詢時，作上述說明。

羅致政問說，今年共機越海峽中線的次數，是否是1990年以來最多，嚴說今年最多，有49架次。羅致政問中共不承認海峽中線，以後越線常態化怎處置因應，嚴德發說，海峽中線是條默契線，空軍今年出動4132架次空中兵力，就是為維持海峽中線。

至於國防部將第一擊改為自衛反擊權，嚴德發說，自衛反擊權是在經常戰備時期的應處，與第一擊不是等號關係，授權是空軍作戰指揮官。羅致政問自衛反擊權意涵，是否當飛行員感受到威脅時，可以採取自衛反擊，嚴德發說，是，自衛反擊可以先制。

國防部長嚴德發在立法院表示，年度迄今計派遣空中戰巡兵力4132架次、海上偵巡兵力7531艘次，執行聯合情監偵、戰備任務、常態性聯合護漁及操演等任務；他說，與去年相較，去年是3070架次，其中因應共機有1863架次，而今年是4132架次，因應共機是2972架次，超過1千架次，至於海上偵巡去年是5927艘次，也比今年少。

(中時 )