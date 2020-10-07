正確選擇與包尿布對臥床病人很重要，奇美醫學中心加護病房護理團隊發展出一套紙尿褲穿著的六字訣：「捲、齊、拉、撥、貼、調」。(曹婷婷攝)

有感於多數加護病房的病人因臥床而長時間穿紙尿褲，若加上腹瀉，易成為失禁性皮膚炎高危險群。奇美醫學中心加護病房護理團隊結合傷口護理師、醫師與藥師組成品管圈，發展「皮膚微氣候管理照護模式」，臨床實證顯示「正確選擇與穿著紙尿褲」是改善失禁性皮膚炎關鍵之一，醫護人員更不惜穿上尿布，示範正確穿法。

奇美醫學中心加護病房高階護理師張庭碩及護理師鐘麗芬說，從加護病房照護觀察長期臥床失禁的病患，必須包覆尿布，但常因疏於照護，或沒有定時檢查、翻身，讓臀部肌膚受到尿液中阿摩尼亞、糞便中的酵素侵蝕，數小時就會造成皮膚發紅，嚴重者甚至潰爛，上述症狀就是失禁性皮膚炎。

奇美醫院管理師為協助加護病房的病患避免長期穿尿布產生失禁性皮膚炎，親自實驗穿尿布過夜，並模擬大小便在尿布的感受，實證即使選擇透氣性高的尿布，屁股還是溼答答。一旦尿布透氣性不佳，就會散熱不佳、溼度偏高；尺寸選擇不當、穿著錯誤造成與皮膚摩擦，病人就容易發生失禁性皮膚炎。

而失禁性皮膚炎如果沒有及時預防，每2個小時打開尿布查看，不用幾個小時就可能會出現紅腫，若置之不理，相當容易惡化，奇美醫院施行皮膚微氣候管理照護模式後，大幅降低失禁性皮膚炎發生率約20％。

(中時 )