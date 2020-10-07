國慶連假即將來臨，國立海洋科技博物館祭出優惠活動，只要名字有「雙十」、「國慶」或是10月10日出生的國慶寶寶，9日至11日國慶連假期間皆可免費參觀任一展館，海科館長陳素芬表示，這次國慶晚會在基隆舉辦，民眾觀禮之餘，也能走訪八斗子。

陳素芬說，海科館占地約50公頃，室內有4大展館、戶外有6條步道，現今有5檔當期特展，其中有全台唯一公開展示的巨口鯊標本、達悟族拼板舟、鯨屍生態系、200多種海洋生物，融合海洋、環境、文化等主題的互動展廳，一旁也有潮境公園、忘幽谷等網紅景點，適合全齡造訪。

陳素芬表示，基隆10月份秋高氣爽，國慶晚會在具無敵港灣美景的西四碼頭舉辦，這次海科館推出主題館、海洋嘉年華特展、故宮繪製世界特展，3個特展只要250元，晚會開始前，可以先安排走訪八斗子海科館之旅，傍晚再到市區觀禮，感受不一樣的國慶假期。

海科館指出，國慶連假期間除了提供優惠票價外，也有原住民精彩舞蹈表演、美人魚藝術展演及親子DIY活動，民眾可以到場參加、體驗，此外，今年推出的中秋節典藏卡獲熱烈好評，在國慶連假也將持續推出，更加碼舉辦抽獎活動，抽巨口鯊娃娃，民眾能把明星產品帶回家。

(中時 )