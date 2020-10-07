救護人員緊急將李男送醫，路上血跡斑斑。讀者王先生提供（讀者王先生提供／黃婉婷桃園傳真）

中山高湖口休息站7日中午10時50分許驚傳喋血案，29歲李姓男子疑因看了20歲張姓男子一眼，張男便衝回車上持西瓜刀追殺，造成李男左手、左膝及右小腿前方，各有約5公分深的刀傷，目前已送醫救治。張男則被國道警方以現行犯逮捕，目前正釐清案情中。

中山高湖口休息站驚傳殺人，男看人一眼遭西瓜刀猛砍3刀。(羅浚濱新竹傳真)

1名網友在ptt發文，表示家人在新竹湖口休息站疑因看了對方一眼，就被西瓜刀追砍，並說他家人沒有刺青也不是白目屁孩，只是附近施作工程，休息時間買飲料喝就發生憾事，痛批沒天理，「以後誰敢在路上走？」

國道警方指出，這起持刀傷人案在國道1號南下湖口服務區發生，張男持1尺半的鋒利西瓜刀追砍李男3刀，李男遭砍後倒臥在地等待救援。國道楊梅分隊獲報趕抵，當場將張男以現行犯身分逮捕，並調查釐清案情中，訊後將依刑法傷害罪移送新竹地檢署。

救護人員也將傷勢嚴重的李男送醫救治，其左手、左膝、右小腿脛骨，各有5公分刀傷，目前已送竹北東元醫院救治。

(中時 )