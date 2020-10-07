國民黨中央黨部擬1分為3 與智庫合署辦公並寄生立院 13:472020/10/07 中時 黃福其 、 趙婉淳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨中央黨部。(黃福其攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨推動「空間重設計」，黨中央上午內部討論中央黨部搬遷案，提出核心部門與智庫「合署辦公」，黃復興黨部、北市黨部等部門續留八德大樓地下1樓，及續租4樓黨史館；另外，政策會則搬到立院「寄生」立院黨團；此方案等於目中央黨部將一分為三，以智庫大樓為主體。 據悉，黨中央上午討論出這項「建議案」，也送到智庫進行評估。 祕書長李乾龍證實上午有此討論，但此方案必須等主席江啟臣拍板，才能算定案；由於經費實在拮据，黨中央多數部門與智庫合署辦公，「大家擠一擠」，共同時艱。 (中時 ) #黨部 #智庫 #中央黨部 #立院 #國民黨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 歷史不容扭曲 國民黨籌錢慶祝光復節 04:102020/10/06 政治要聞 否決藍營修法擋萊豬 國民黨點名9綠委籲1人1信抗議 11:182020/10/06 政治 教召延長「救不了募兵制」 徵兵制網路聲量飆漲 後備戰力遭質疑 12:162020/10/06 政治 立院通過台美復交 國民黨推特向國際宣傳 20:112020/10/06 政治 觀光發展基金見底 觀光局證實將舉債 11:582020/10/06 生活 立院通過「台美建交」、「美協防台灣」決議案 外交部感謝朝野支持 12:472020/10/06 政治 名單通過 立法院修憲委員會正式啟動 14:212020/10/06 政治 從考監存廢看國民黨的荒腔走板：從政治利益及權謀的角度來看 21:402020/10/06 海納百川 綠委要求小米、華為撤出公部門 蘇揆：美國都這麼做了我們也會盤點 17:352020/10/06 政治 獨》爭話語權 國民黨將辦國慶升旗凸顯ROC．FOREVER 19:072020/10/06 政治 政治熱門新聞 韓國瑜的下一步？扶龍王斷言：一定選「這職位」 籲民進黨快準備 - 政治 揪高市府「韓家軍人馬」 陳致中竟嗆：不要臉天下無敵 - 政治 台灣人真支持「台獨」？一張圖曝16年來驚人變化 - 政治 韓國瑜走了高雄空蕩蕩 議員曝慘況：真的很平靜 - 政治 年輕人想不想當兵？ 議員驚爆「一年轉變」 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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