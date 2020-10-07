國民黨推動「空間重設計」，黨中央上午內部討論中央黨部搬遷案，提出核心部門與智庫「合署辦公」，黃復興黨部、北市黨部等部門續留八德大樓地下1樓，及續租4樓黨史館；另外，政策會則搬到立院「寄生」立院黨團；此方案等於目中央黨部將一分為三，以智庫大樓為主體。

據悉，黨中央上午討論出這項「建議案」，也送到智庫進行評估。

祕書長李乾龍證實上午有此討論，但此方案必須等主席江啟臣拍板，才能算定案；由於經費實在拮据，黨中央多數部門與智庫合署辦公，「大家擠一擠」，共同時艱。

(中時 )