共機頻頻侵入我防空識別區，引發民眾關切兩岸是否會發生衝突，恢復徵兵制也成為討論話題，國民黨籍台北市議員李柏毅在政論節目上透露，之前很多家長都希望孩子能盡快當兵，然後就能安排出國唸書或就業，結果「到今年徹底改觀」，家長反過來拜託幫孩子延役，原因就是怕他們上場打仗。

李柏毅在政論節目「新聞面對面」中談到，自己在2018年選上議員，2019年接到很多陳情案，幾乎都是家長說希望他孩子能夠盡快當兵，接下來就能出國念書或者就業，到今年徹底改觀，打電話來說「我兒子可能有事，不能當兵，可以幫我延役，為什麼，因為他們不想上場去打仗」，不希望下一代有可能上戰場做危險的事情。

李柏毅認為，「這整個東西可以用民調來解釋，說我們國民黨想法跟民間有很大脫離嗎？我覺得未必喔，很簡單，友台做一個民調，18-19歲96%願意上戰場，87%不願恢復徵兵制，這邏輯就很像是一些年輕人願意為國去打仗，但不要徵召我，讓老兵、長輩去打仗就好，年輕人有勇氣是好事，但會不會電動戰爭，尤其是射擊遊戲玩多了，他們戰爭的現實跟電動上是有截然不一樣的東西，要知道現在發生戰爭，會發生什麼情況，會像吳斯懷委員講的一樣嗎?一定是砲彈飛過來，不會管藍綠、年紀，一定都是斷垣殘壁。」

另外，李柏毅指出，但如果現在年輕人這種想法，覺得想打仗但不願意徵兵，是多麼危險的一個想法，對於一個戰爭而言，沒有任何人是贏家，那民進黨態度，不停跟美國買軍備，世界排名往下滑，錢都花去哪裡？

對此，民進黨團書記長莊瑞雄則馬上回應，「我們的軍備是保護國家，不是打贏別人，世界排名不是靠我們自說多買一些就提升戰力，打遍天下無敵，國防不是為這個...」。

(中時新聞網)