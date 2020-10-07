高市六龜分局萬山派出所巡佐吳文瑞，6日晚間休假自友人家返回美濃途中，在旗山區旗南一路及大坑巷交叉路口，不慎與機車發生擦撞，警方到場依規定實施酒測，酒測值高達0.99mg／l，六龜分局7日召開人評會，調整吳員至該分局警備隊，並記一大過處分。

六龜分局調查，吳文瑞6日休假到楠梓區找友人，與友人閒聊時共喝了6瓶海尼根啤酒，晚間6時騎機車返回美濃住家途中，在旗山區旗南一路及大坑巷交叉路口，與一名同行車道的劉姓女機車騎士擦撞，兩人分別受到擦挫傷，警方到場處理，雙方已經和解，但依規定進行酒測，吳酒測值竟高達0.99mg／l。

吳員涉犯刑法公共危險罪嫌及相關行政規定，六龜分局除依法移送橋頭地檢署偵辦外，分局也立即召開人評會，調整吳員至該分局警備隊，並記一大過處分、報請警察局調整服務地區，將吳員提列「教育輔導對象」及「酗酒習性或酒後駕車紀錄員警」加強考核管制。

檢方訊問後，吳涉公共危險罪嫌事證明確，無保請回；據悉，高市警局也將展開作業，除記過處分，也將免除所長一職。

發生員警酒駕，六龜分局除召開重大風紀案件專案檢討會深切檢討外，並針對各分駐（派出）所進行專案性督導，對有飲酒習性人員加強酒測及勤務觀測，務求員警不敢心存僥倖心態，再次致生風紀案件，影響警譽。

(中時 )