王中平（本名：韓志偉）與余皓然結婚24年，生下一對子女韓靖、韓菲，一家四口幸福美滿，不過，夫妻之間難免會爭吵，余皓然相當受不了王中平過於隨和的個性，爆料老公好人當過頭，半夜偷偷瞞著她南下台中，只是為了要幫不認識的年長逝者上香。

余皓然常常在各大節目抱怨老公不懂得拒絕別人，日前上節目《命運好好玩》被問到為什麼要這樣講王中平？她無奈地回應：「今天如果是妳們嫁到我老公的話，妳們也許講得會比我還嚴重！」

余皓然曾勸告王中平：「你可以當好人，但你不能當傻人！」直言丈夫不會考慮到能力與否，從來都不會對人說不，嚴重到在路上被認出來，也不會管到底認不認識對方，都會同意被加自己或老婆的通訊帳號，甚至引來無償業配找上門，連累到余皓然。

更讓她不能理解的是，王中平只要收到不熟的朋友發帖子，無論紅、白都會去，「從國小、國中、專科、當兵，所有人只要跟他是在同一個學校、同一個梯次的，任何人只要找得到他，他就會聯繫。」余皓然無奈地說，紅帖是開心的事情就算了，但王中平收到白帖、參加喪事的次數多到以為老公開了公祭團！

王中平不懂拒絕的個性，常常跑攤好幾個喪禮回來，一問之下卻不知道逝者是誰，有一次最扯，他擔心老婆會碎念，決定在凌晨五點多偷溜南下台中，只為了參加一場告別式，直到中午回來一問，才說是李㼈的朋友的爸爸走了，余皓然忍不住問「你認識對方嗎？」王中平竟回：「不認識啊，就下台中幫老人家上個香再回來！」讓她氣到不知道該哭該笑。

(中時新聞網)