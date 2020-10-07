拜登：川普若仍有病毒 就不該舉行辯論 13:512020/10/07 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 相較於美國總統川普表示自己準備好參加下一場電視辯論，對手民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）6日（周二）則對此持質疑態度，他指出，倘若川普仍感染新冠病毒，原訂下周舉行的辯論應該取消。 拜登強調，10月15日在邁阿密進行的辯論會，應該採取嚴格的防疫措施，因為疫情爆發已衝擊川普與一批白宮官員，「這是很嚴重的問題」。 拜登在賓州進行競選活動後向記者提及，「假使他（川普）仍然有新冠病毒，我們就不該舉行辯論。」 (工商 ) #拜登 #川普 #辯論 #美大選 #新冠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 川普染疫旋風出院 宅神大驚：一動作看出他戰力太強 12:442020/10/06 生活 川普確診 7成美國人指他輕忽病毒 04:102020/10/06 國際大事 專家若認定安全無虞 拜登下週願與川普辯論 06:162020/10/06 國際 《匯市》川普病情好轉 助利新興市場貨幣 17:222020/10/06 財經 川普死也不願當一任總統 犧牲別人沒關係 09:122020/10/06 國際 川普染疫對美國大選衝擊 學者爆「更難判斷勝負」 08:002020/10/06 政治 川普緊急出院忙競選 恐將招致反彈 20:142020/10/06 國際 川普確診4天出院 醫師痛罵：「疫」Q零蛋 09:452020/10/06 生活 我見我思：崔慈悌》要跟著川普賭嗎 19:522020/10/06 名家 川普當白老鼠 專家憂過度治療 04:102020/10/06 國際大事 國際熱門新聞 2020美大選》頭大！不只落後拜登 川普民調還有更糟問題 - 國際 台美貿易談判陷入僵局 傳是知名對陸鷹派來攪局 - 國際 美大選最新民調出爐：拜登6大搖擺州全勝川普 - 國際 147cm小隻嬤徒手爆打壓制竊賊 身分曝光大有來頭 - 國際 川普突中止新冠紓困案談判 拜登大罵：拋棄美國人 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。