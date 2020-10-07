相較於美國總統川普表示自己準備好參加下一場電視辯論，對手民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）6日（周二）則對此持質疑態度，他指出，倘若川普仍感染新冠病毒，原訂下周舉行的辯論應該取消。

拜登強調，10月15日在邁阿密進行的辯論會，應該採取嚴格的防疫措施，因為疫情爆發已衝擊川普與一批白宮官員，「這是很嚴重的問題」。

拜登在賓州進行競選活動後向記者提及，「假使他（川普）仍然有新冠病毒，我們就不該舉行辯論。」

(工商 )