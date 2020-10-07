道奇與教士的分區系列賽首戰，前5局教士靠投手車輪戰讓道奇連一支安打都擠不出來，僅因失誤送分被追平，不料教士6局下半「一局爆」，連被敲4安、失4分，最後以1比5輸掉首戰，唯一亮點是一名最高僅到1A的小聯盟菜鳥投手，初登板投1.1局也能壓制道奇這支國聯強隊，道奇目前有1勝優勢。

教士首戰派出強投克萊文傑(Mike Clevinger)，他因為手肘有傷勢缺席了首輪外卡戰，休息13天後再度登板，不料僅丟1局就因為手指不適退場。即使臨危受命，不過教士牛棚也適時撐起比賽，用超級車輪戰壓制道奇打線，甚至前5局沒被敲任何安打。

其中最大亮點是教士20歲菜鳥投手韋瑟斯（Ryan Weathers），他是2018年選秀首輪左投，在小聯盟最高也只到1A，結果大聯盟初登板就是在季後賽，面對國聯冠軍隊伍，1.1局雖然丟出2保送，但也沒被敲任何安打，最快球速96.4英里(155公里)，另外還對強打貝林傑(Cody Bellinger)送出三振，表現讓人眼睛為之一亮。

4局上半教士先靠安打攻下首分，不過5局下半教士因保送連發讓道奇攻佔得點圈，結果二壘手發生傳球失誤，道奇一支安打都沒打就將比數追平。

前5局教士靠投手車輪戰壓制道奇，不過這招到第6局就失靈了，此局道奇先靠保送上壘後，從貝茲(Mookie Betts)開始連敲4支安打，一舉攻下4分大局，將分數超前成5比1。

此戰道奇投手群也不惶多讓，全場僅被教士敲出3支安打，團隊送出多達14次三振，其中先發投手伯勒(Walker Buehler)主投4局僅失1分，送出8次三振。

而教士則是陷入苦戰，不僅先發投手克萊文傑僅丟1局就退場，雖然前5局沒被敲任何安打，但到比賽後半段投手群崩潰，此戰耗費多達9名投手才撐完。教士投手群總計送出多達10次保送平分區系列賽最多，團隊吞下14次三振，打者則除了第八棒之外全部都吞K，其中小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)、麥爾斯（Wil Myers）都是單場3K。

教士20歲菜鳥投手韋瑟斯大聯盟初登板就是在季後賽。（路透）

(中時 )