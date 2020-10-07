39歲王姓男子入監執行完畢後，續在台中監獄接受強制治療，因不滿授課內容而擅自離開教室去廁所，陳姓戒護科管理員發現制止，王男心生不滿竟動手打戒護員，不僅拳毆臉部、還腳踢下體，經其他管理員合力將王男制伏。台中地院法官依妨害公務罪判王男拘役50日，得易科罰金，仍可上訴。

王男因殺人未遂、強盜及傷害等5案，經判處11年2月至5月不等徒刑，接續執行在2019年10月26日服刑執行完畢後，續在台中監獄執行刑後強制治療。王男在2020年7月10日中午於台中監獄強制治療中心上課，因不滿老師上課內容，擅自離教室去上廁所，值勤的陳姓戒護管理員發現，出面制止。

王男心生不悅，竟當場動手毆打陳姓戒護員，揮拳打臉、腳踢下體，導致陳姓戒護員的臉部、下巴及生殖器各受擦挫傷，其他戒護管理員聞聲而至，合力制伏王男。

台中地院法官認為，王男對執行職務的公務員施暴，漠視公權力，但審酌他坦承犯行，在偵訊時當場向陳姓戒護員道歉，並取得諒解，態度尚可，依妨害公務罪判處拘役50日，得易科罰金。

(中時 )