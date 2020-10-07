民進黨中常委立委何志偉今在社福衛環委員會提出書面質詢，建請美豬進口數量控管，緩解衝擊；何志偉今出席中常會前受訪表示，他將在會中提案。

他表示，國內豬肉市場自給率達到90％以上，進口豬肉市場美國顯非大宗，因此，建議，明年開放美豬進口後的前六個月針對市場衝擊進行總量控管之緩衝機制請相關單位研議，以利政府落實食安的決心。

何志偉指出，根據農委會資料顯示，國人年豬肉總消費量約90萬公噸，美豬已進口二十餘年，因為國人愛吃國產溫體豬肉，目前國產豬肉的市場占比約90％，目前國內有6,759戶養豬戶，飼養551萬4千頭豬，每年可以提供市場82萬公噸國產豬肉，產值高達709億4千萬元，自給率達到90％。

他說，然而，台灣進口豬肉的市場占比約10％，進口豬肉大約是8萬公噸，主要來自加拿大(市場占比約4.1％)、西班牙(1.5％)、美國(1.2％)、丹麥(0.9％)等國家。

他表示，國內豬肉市場自給率達到90％以上，進口豬肉市場美國顯非大宗，因此建議，明年開放美豬進口後的前六個月針對市場衝擊進行總量控管之緩衝機制請相關單位研議，以利政府落實食安決心。

(中時 )