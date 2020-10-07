自知被警方盯上，鍾男等人投案。（花蓮警分局提供／王志偉花蓮傳真）

36歲鍾姓男子因與李姓高中生早有嫌隙，昨(6日)下午開著紅色自小轎車，將就讀花蓮某高中李姓學生強拉上車，載往一處民宅拘禁。「有學生被強拉上車擄走！」警方據報立即調閱路口監視器，鎖定紅色轎車車籍資料，鍾男自知難逃法網，在案發不到2小時後投案。

6日下午4點半左右，花蓮市建國路與建中街口，就在大街上有學生遭人擄走，路人目睹這幕驚嚇走避。

花蓮警分局副分局長劉永鑫表示，警初步調查，高職生李男與賴男在校內有糾紛，原先李男夥同友人在校門附近要圍堵賴男未果，賴男隨即向友人鍾男求援，鍾男等人駕紅色自小轎車趕到場，在校門斜對面路口，見被害人李男落單，便將他「蓋布袋」強拉上車載離現場，帶到一處民宅限制自由。

警方獲報後調閱路口監視器，發現鍾男等人使用的紅色自小轎車犯案，目標明確；鍾男疑似聽到風聲被警方盯上，於昨晚6點帶著賴男等共4人，及被害人李男至花蓮警分局偵查隊投案，目前已有4名嫌疑人到案，初步檢視被害人無傷勢，因此全案先依妨害自由等罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

(中時 )