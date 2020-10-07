高雄巿議會定期會開議，高雄巿長陳其邁今天進行就任後首次施政報告。對此，國民黨高市議員黃紹庭直言，陳其邁議會處女秀「不及格」，他認為，陳其邁的議會「處女秀」明顯不及格，對議員們的問題實問虛答、避重就輕，更不願具名簽署拒絕讓毒萊豬進入高雄市的聲明書，共同捍衛高雄市民生命健康與食品安全。網友則紛紛表示「高雄人怎麼選出這種不愛高雄、不愛台灣的百姓官呢？」、「罷走ㄧ個好市長！自己承擔吧」。

高雄巿議會7日開議，陳其邁答詢時，拒簽萊豬不得進入高雄的聲明，遭到國民黨團包圍，議長曾麗燕更一度敲槌休息2分鐘。對此，黃紹庭在臉書指出，今天是陳其邁上任後的首次施政報告，「遺憾的是，陳市長的議會『處女秀』明顯不及格，不僅對於議員們的問題實問虛答、避重就輕，更不願具名簽署拒絕讓毒萊豬進入高雄市的聲明書，共同捍衛全體高雄市民的生命健康與食品安全。

黃紹庭提及，當年陳其邁市長曾義正嚴詞說「美豬進口總統下台」，如今他的態度卻是昨非今是、前後不一，完全是兩套標準，形同昔日「陳立委」，超越時空打臉現在的「陳市長」。他要陳其邁具體向高雄市民說清楚，到底要不要瘦肉精零檢出？曾為醫者的陳市長，願不願意吃含瘦肉精的豬肉？願讓高雄市民吃含瘦肉精的豬肉？陳其邁若都不願意，就「硬起來」，別讓帶有瘦肉精的豬肉進到高雄市，危害市民健康與生命安全！

黃紹庭也質疑，陳其邁說「時空背景不同」，是現在台灣人民身體對瘦肉精百毒不侵，所以可以進口含瘦肉精豬肉？所以捍衛民眾生命健康及食品安全標準不同？黃紹庭認為，答案恐怕都不是。唯一的時空背景不同，只有當年在野的民進黨，現在完全執政就連要開放美豬牛瘦肉精如此重大的政策，立法程序、國人溝通都省略了，直接是蔡政府說了就算！

針對陳其邁端出的第一本預算書，黃紹庭表示，關於明年度食品安全衛生相關預算的編列，包含抽檢及檢驗的預算，市府都沒有增加，人員編制也沒有增加，在沒人、沒錢的情況下，要如何執行陳口中宣稱，一旦萊豬進到高雄，就要以10倍的抽查量來維護高雄市民「食」的安全？黃紹庭直言，從陳其邁在高雄市議會接受質詢的傲慢態度、總預算案籌編不夠重視食安等，已讓高雄市民看穿手腳，證明陳只會選舉、喊口號，「說一套、做一套」。

(中時新聞網)