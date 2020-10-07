澎恰恰8月6日才在徒弟許效舜陪同召開破產記者會，他因投資4部電影虧損債台高築，中間還借高利貸，用手上房產抵押，目前債務1億出頭，銀行戶頭只剩500多元，沒想到6日又傳出汪建民捲入他債務。澎恰恰7日舉辦記者會公開欠債進度，強調自己絕對不會想不開，希望放款業者的老闆多給一些空」間，別為難底下討債的年輕人，他欲將近期與錢莊交涉的經驗，募資2000萬拍攝新片《三點半》，現在對任何工作來者不拒。

談到與汪建民的金錢關係，澎恰恰表示：「報導是反的，因為當時我需要挖東牆補西牆，汪建民之前有一樣經驗，那些人他比較熟所以幫忙牽線，大家誤會這一點，債權人是拿我的印章，最後應該還是找我。」他提及汪建民有些債務是他處理，過去汪在明星棒球隊，因為欠債數字對演藝人員不是很大，「對於汪建民的部分，他是基於想要幫忙在短時間取到錢，改天請他自己來說明一下」。

澎恰恰解釋，「我在臉書發表的文章，很多人解讀我撐不過去，事實上那天是因在台東，有點失落的感覺才發文，這兩個月在清償遇到很多困難，部分債權人不願意接受協調方式，數字龐大，再次希望放款業者的老闆，希望你不要逼那些年輕人，那些年輕人都會逼債，希望老闆不要罵他們，一切我會負。」他強調絕對不會想不開，「很多好朋友的關懷，包括很多朋友私下來問有無缺錢，最主要是對於很多放款業者，我沒辦法在很快時間跟大家清償，對不起」。

澎恰恰也特別跟親友道歉，「他們匯錢沒有簽單據，時間到了也沒還，要跟親朋好友說不好意思，三家電視台，三立、八大跟公視都給我很大的空間，沒有任何影響，但我發現三個節目月收入對月收入來講，恐怕很久還不完，現在我必須要說，任何公司老闆、通告、任何形式的表演我都願意，包含許效舜的巡迴表演，我都會盡快。」

對於澎嫂傳出身體不適，澎恰恰沒有正面回應，僅說：「這點請允許我稍微保留。」他坦言有3個圈外人欠他2000萬，「沒有任何一張白紙黑字，那錢應該收不回來，有找人去協調，但對方回一句話：我現在比他慘，公布姓名沒有白紙黑字反而可能是他們告我，但我們心裡都很清楚，有一個就超過千萬，我是現金給人家，說要用合資的方次做某些事情，但這個事情沒有啟動，從今年3月開始，那些錢都是借來的，投資這筆錢會有大筆收入，而且案子過程都有開會，看起來是真的，文創類，對方是生意人」。

至於新片《三點半》家人是否反對計畫，澎恰恰沒有正面回應，「很多人都反對，我不是要用這個電影去賺錢，是要用個人經驗寫出來告訴年青人，千萬不要輕易接觸錢莊。」他長年吃高血壓藥，昨天量到180，醫生說是情緒性高血壓，心情要放寬。

(中時 )