中天新聞台今年底換照，國家通訊傳播委員會（NCC）將針對中天一案舉行聽證會。國民黨立委今在立法院交通委員會質詢時表示，NCC首開先例，為中天召開聽證會，「是不是標準不一、未審先判」。NCC主委陳耀祥強調，無預設立場，盼藉由完整程序，杜絕外界疑慮。

中天新聞台執照今年到期，NCC將於10月26日舉行聽證會，聽證會內容將做為委員會決策參考。陳耀祥指出，這是「行政處分前的必要程序」，因中天案已成為各界矚目焦點，所以辦聽證會。

國民黨立委洪孟楷認為，NCC成立至今15年，首度針對新聞台換照辦聽證會，又沒有一個白紙黑字的標準，很容易被外界質疑未審先判，NCC對於新聞頻道換照，標準應該一致。

國民黨立委魯明哲表示，NCC至今不公布與會專家、學者名單，何來所謂的公平、公正、公開，「這些專家學者又不是政論節目來賓，早上約下午就到」，他呼籲NCC事前公布名單、事後禁得起檢驗。

陳耀祥鄭重否認對中天未審先判，「NCC無預設立場」，這件案子因各界矚目，為求慎重，才希望多聽聽各界聲音。對於名單未公布，陳耀祥也說，程序上「鑑定人」不用公開，避免受到不必要的壓力。

(中時新聞網)