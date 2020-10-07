藝人小鬼黃鴻升追思音樂會昨（6日）晚在華山Legacy舉辦，並由吳宗憲與KID共同主持，不過現場僅開放600名觀眾入場，因此許多人是透過直播觀看此場演出，「姐姐」謝金燕表示也透過直播全程收看，並坦言：「快把眼睛給哭瞎了」。

謝金燕表示看了小鬼追思音樂會，整晚可以說是淚流不止，更強調自己流了兩公升的眼淚，加上愛哭鬼經紀人的眼淚，就足足有四公升之多，接著更有感而發表示：「人生不要留遺憾這句話大家都懂，人生有多長，遺憾何時會發生，盡力再盡力就夠了嗎？即使每天說愛你，牽著的手到時就捨得放開了嗎？」更強調即便再堅強勇敢的人，遇到生離死別的議題，依舊是難以跨越的檻，更感傷表示：「姐投降」。

在 Instagram 查看這則貼文 #快把眼睛給哭瞎了 Jeannie Hsieh 謝金燕官方IG（@jeanniehsieh___bbb）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 6 日 上午 11:45 張貼

對此網友看完直播也相當有感觸，紛紛留言：「我覺得面對死亡應該沒有人能做到輕鬆接受，但每天說愛你，至少在心中感覺就沒有那麼多的遺憾了」、「人生很短，愛要即時把握當下，珍惜身邊任何的人」、「每天說出口的愛，有天總是會離去..但，當那天的到來，再多的準備都是不夠的」。

而昨晚小鬼黃鴻升6日追思音樂會，由30組藝人或名人上台獻聲、致詞，在3個半小時的音樂會上輪番傳遞美聲，盼為小鬼及其親友、歌迷，留下最美回憶。

(中時新聞網)