羽球拍品牌優乃克（YONEX） 台灣總經理宮前輝久（左）、豐原國中校長羅永昇（右）完成簽約儀式。（王文吉攝）

台中市豐原國中羽球隊成立近30年，培育無數人才，市議員謝志忠牽線優乃克（YONEX） 捐贈100萬元球具，7日上午舉辦捐贈儀式。校長羅永昇表示，該校羽球隊有50多名球員，經營球隊必須投入龐大經費及人力，有完善球具可以讓學生正常訓練，獲得好成績。

奧運國手李勝木、方介民、及亞運國手邱翌如等均出自豐原國中，但羽球運動耗材高，一般學校資源有限。羽球拍品牌優乃克（YONEX） 培養未來新星，贊助百萬元球具，7日在牽線人豐原體育會羽球主委謝志忠市議員見證下，總經理宮前輝久與豐原國中校長羅永昇完成簽約儀式。

台中市議員謝志忠（左一）牽線優乃克（YONEX） 捐贈豐原國中100萬元球具。（王文吉攝）

優乃克（YONEX） 贊助豐原國中百萬元球具，以培養未來新星。（王文吉攝）

優乃克（YONEX） 台灣總經理宮前輝久表示，公司總部就在台中，擁有獨創優良技術，一定支持在地，提供最好裝備、讓大家有最好的表現！豐原國中專注發展羽球隊運動，希望學員持續精進羽球實力，在奧運場上奪金。

校長羅永昇表示，經營球隊需要投入龐大經費及人力，相當不易，世界最優秀的球員都用YONEX球具，因此一定會拿出最好的成績，繼續往全中運及各大體育舞台邁進，豐原國中羽球隊很幸福，將來也記得飲水思源回饋社會。

豐原國中校長羅永昇（左）回贈優乃克（YONEX） 台灣總經理宮前輝久（右）感謝狀。（王文吉攝）

謝志忠表示，很開心優乃克（YONEX） 與豐原國中簽約，提供每年羽球相關設備，期望球員繼續勤奮練習，在比賽場上有好的發揮。豐原國中家長會長張耿熏、羽球後援會長蕭汶楷、豐原區體育會羽球委員會總幹事劉佳城也出席打氣，期待壯大台中羽球的發展根基。

(中時 )