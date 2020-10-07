耳朵癢的時候到底能不能摳？一名女子平常喜歡用棉花棒挖耳，某天突然出現耳鳴及頭暈症狀，原本以為是耳中風，不料就醫後，醫師從她的耳道挖出巨大的粉紅色肉團，切片檢查竟是罕見癌症。

許多人都有用棉花棒掏耳朵的習慣，耳鼻喉科醫師吳昭寬日前在談話性節目中分享病例指出，一名50歲婦人因為油性耳，耳垢容易阻塞，平時會定期到耳鼻喉科清洗，有一天她突然失去聽覺，以為是耳中風，以內視鏡檢查後發現，耳道被乾掉的耳屎塞住。

幾天後婦人耳朵又癢又痛，還伴隨耳鳴及頭暈，她忍不住用衛生紙捲成條狀刮外耳道，沒想到再次回診時，先前出現如蟹膏泥狀的耳垢，變成松露摻番茄醬的模樣。吳昭寬再次以內視鏡查看，竟發現一個超大的粉紅色肉團，切片後確認是外耳道鱗狀上皮細胞癌，由於發生率只有百萬分之一，算是相當罕見的癌症。

開刀治療後，婦人狀況穩定，但因放射線治療有影響到部分聽覺功能。吳昭寬表示，外耳道癌通常會有耳分泌物及耳鳴、頭暈等症狀，如果癌細胞侵犯到腦神經，就會出現眩暈、聽覺功能低下，甚至臉歪嘴斜、顏面神經麻痺，嚴重的話會導致全身癱瘓。

吳昭寬透露，中晚期外耳道鱗狀上皮細胞癌的5年存活率只有10%，且癒後不佳，呼籲民眾若有耳朵搔癢，伴隨耳鳴頭暈等症狀時，千萬不要以為隨便挖一挖就沒事，最好盡快就醫檢查，以免造成無法挽回的遺憾。

(中時新聞網)