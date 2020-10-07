裕隆自主品牌納智捷啟動「輕」策略，一改過往以實體據點為主的作法，近期陸續結束北高包括板橋、中和及岡山三個據點，改以「LUXGEN GO！」到府服務，主打從賞車、試乘到售服、保修全都能透過線上預約、服務到家模式，希望在競爭激烈的汽車市場殺出重圍，也滿足年輕世代的購車需求。

納智捷透露，雖然實體據點有縮減，但因疫情改變賞車習慣，下半年起線上預約賞車成長率逾40％，透過此一模式的成交比率也提重至5成，比實體展間更好。

裕隆與鴻海即將合資成立新公司鴻華先進，納智捷也順勢啟動一連串的「輕」資產策略，先是拍板重整車系編成，改以專攻休旅車款為主，並積極檢視實體據點效益，雙北陸續結束板橋及中和生活館，高雄岡山生活館也因租約到期順勢喊停。

納智捷解釋，配合品牌轉型，近期確實針對實體據點佈建進行最佳化檢視，主要呼應集團與鴻海合資成立新公司展開營運後，納智捷將成為鴻華先進對全球客戶推動車業首創IDM模組化平台服務的重要策略夥伴，從而展開的策略轉型。

在實體據點汰弱留強後，納智捷早期以「生活館」為名的據點相繼退場，取而代之的是跨業共享通路「社區驛站」，希望採輕資產、高密度的布局，讓服務覆蓋面積提升，優化資產運用效率，並把資源集中於服務與回饋車主上。

缺乏社區驛站的據點，車主可透過官網「LUXGEN GO！」預約到府取送車服務，由專人安排回廠等服務。納智捷也有「URX深度試假」的兩天一夜體驗方案，吸引不少車主體驗，顯示車主對於新型態銷售接受度愈來愈高。

納智捷全台仍有24個據點，會以每個縣市至少保留一間實體據點作法，改打虛擬通路為輔的「組合拳」作法，像是撤掉板橋及中和生活館後，還有新莊、新店、蘆洲及土城據點補足，岡山生活館則有左營、鳳山及小港據點可接替車主服務。

(中時 )