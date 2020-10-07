尖牙股長線趨勢看俏，受到小資族認同！尖牙股在8月創新高後，9月大幅回檔，反而創造了進場的好機會。據統計，9月海外股票型ETF盤後零股交易量，國內唯一追蹤尖牙股指數的統一FANG+（00757）ETF，當月零股成交逾3萬股，排名前十強，較8月成長558％，增額及增幅皆居冠。

統一投信表示，由於本（10）月26日起，盤中零股交易正式上線，新制也適用ETF，小資族想當世界級科技龍頭股東變得更容易。

統一投信表示，近期很多客戶詢問，想要定期定額扣款投資統一FANG+基金，由於ETF與一般共同基金不同，是在證券市場掛牌，交易方式如同一般股票，一次買進一張（1,000股），無法直接在投信公司進行定期定額扣款。針對想要小額分批買進的投資人，也可考慮每月定期買進零股，例如每月買進200股或300股。

統一FANG+經理人袁永騰表示，證交所規劃10月26日起，零股交易不限於台股收盤後，在盤中普通交易時間（9:00至13:30）也可以下單買賣，自9:10開始，每3分鐘以集合競價撮合成交，新制交易時間更長(4小時20分鐘)，撮合次數更多，會比盤後交易僅撮合一次更容易成交，而且在成交資訊揭露上也更透明即時，零股成交價格有機會更接近市價，具有更即時、更有效率、流動性更好等特點，都有助整體成交量能提昇，預期交易也會更趨熱絡。

不過，他也提醒，盤中零股交易不能下市價單，只能透過電子交易以限價單方式下單，且不可改價只能減量或取消，在設定買進價格時，最好參考一下整張交易當時的市價，避免買貴。

此外，由於每筆委託皆有一定交易成本，例如大部份券商每筆手續費低消是20元，如果分太多次、每次買賣金額太小，無形中會墊高交易手續費占投資金額比率，增加投資成本，最好先了解一下自己往來證券商，在零股交易的手續費費率及收費基本門檻，先試算一下每次零股交易最划算的金額。

(工商 )