展現企業社會支援能量，台塑企業暨王長庚公益信託（創辦人：王永慶）長期持續協助弱勢兒少與家庭，並積極投入早期療育。其中，2019年擴大與新北市、桃園市、高雄市、彰化縣、宜蘭縣、花蓮縣6個縣市，推動「弱勢家庭兒少成長扶助計畫」；截至2020年6月全台累計捐助3,328萬元、受益4,104人次。

為讓新北市兒童能獲得穩定照顧，台塑企業與王長庚公益信託、勤勞基金會自2015年起，和新北市社會局合作推動「弱勢家庭兒少成長 扶助計畫」，補助家中有12歲以下兒童之弱勢家庭購買兒童就學及成長所需之用品費用。由於辦理成效良好，2019年下半年起再擴大新北市、桃園市、高雄市、彰化縣、 宜蘭縣、花蓮縣6個縣市。

台塑企業指出，台塑企業暨王長庚公益信託於2019~2020年捐助桃園市「弱勢家庭兒少成長扶助計畫」合計300萬元，補助經濟弱勢家庭兒少就學及成長所需等相關費用，受益家庭逾264戶、487人次。受邀出席「桃園市表揚社會福利公益奉獻頒獎典禮」。

此外，王長庚公益信託於2002年由台塑企業創辦人王永慶先生成立，成立至今持續與政府和其他民間團體合作，推動多項社會弱勢關懷方案，如「偏遠地區英語能力提升計畫」、「弱勢家庭國中生營養早餐」與「失親兒助學金」等項目，致力使生活周遭有需要的族群皆能獲得妥適照顧。

2006年開始推動「早療服務成效提升計畫」，已有2萬多人次發展遲緩幼童受益，投入金額超過6億元，促進台灣早療服務品質及量能提升；2009年起每年還辦理「早療觀摩研討會」，邀請績優早療單位分享實務並安排新知，歷年來已累計超過2千人次參加，為各機構及第一線早療服務人員提供多面向成長與實務學習的機會。

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