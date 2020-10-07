北市30歲范姓男子癡戀20歲林姓女子，半年多來在萬華地區到處跟蹤、偷拍對方，包括她的住家和工作地點，范男常在周遭張望、潛伏，7日凌晨林女返家時，赫然發現范又在跟蹤，嚇得通知男友，林的男友到場時攔下范，雙方發生口角，警方到場處理時，范竟還當場大叫「救命！」

警方在范的手機內，並未發現偷拍林女的影片，范男也向林女保證以後絕不再跟蹤，林女也不想再追究，警方在告誡范男後讓其離去。

范男經常在不遠處跟蹤林女。（翻攝臉書「我是萬華人」）

警方指出，范至少跟蹤林女半年之久，有時甚至是從她工作地點一路跟回家，讓當事人擔心受怕，今年3月又發現他在跟蹤，報警時范卻大裝無辜，表示自己只是路過，沒有針對林女，當時就已警告他不要再犯。

但7日凌晨2時林女返家時，卻發現范男又在不遠處，嚇得通知男友前來，林的男友到場後攔下范男，雙方發生口角，警方到場時，范竟然大喊救命，指林的男友要打他。

因范男一再保證，以後絕不再騷擾，林女也表明不願追究，警方才讓范離去，也呼籲女性獨行時，最好儘量走在大馬路上，若發現有人跟蹤，可先前往附近便利商店躲避，並立刻報警協助處理。

(中時 )