今年42歲的林小艷，每天載著女兒到學校上課後，就會到鎮上的圖書館念書，一路念到４點半女兒放學後，再一起返家，日復一日努力苦讀的她，今年報考109年公務人員高等考試，順利上榜，林小艷說，感謝家人與圖書館長的支持跟鼓勵，真的蠻辛苦，終於上榜真的很開心。

林小艷再考上高考之前是一名家庭主婦，但再2008年金融風暴前她也曾是一名上班族，金融風暴後轉換跑道，接連換了幾個工作，都不太順利，載浮載沉5、6年時間，後來決定考取公務員，年年報考都沒有上榜，讓她心灰意冷，後來決定到圖書館念書，認真苦讀。

42歲的林小艷，每天載著女兒到學校上課後，就會到鎮上的圖書館念書，今年報考109年公務人員高等考試，順利上榜。（吳建輝攝）

林小艷表示，她每天7點半載小孩到校後，就到圖書館報到，圖書館的環境很好，又很安靜，讀書相當苦悶，通常早上會比較認真，下午開始就會比較浮躁，圖書館長林怡琦就會陪她聊天，建議她到樓下看一下報紙，或者是其他讀物，紓解心情。

林小艷說，放榜時她沒有多想，只覺得準備這麼久，是時候要考上了吧，她年年都想放棄，但覺得船都划到一半了，沒有靠岸，進退兩難，如果沒有考過自己也會很不甘心，也感謝先生與家人的支持，讓她能全心全意去做自己想做的事情，接下來會努力工作，才對得起過去努力的自己。

田中鎮圖書館長林怡綺說，圖書館位在僻靜巷弄裡，環境清幽相當安靜，平常會有許多民眾到圖書館看書，特別是自修室；林小豔去年初開始，每天準時到圖書館報到，幾乎都是跟她一起開圖書館的門，從不間斷。

林怡綺說，去年七月林小豔發生一個嚴重車禍，膝蓋粉碎性骨折，療養後出院，腳雖然不便於行，但仍每天載著女兒上學，然後到圖書館報到，一跛一跛的走上二樓自修，讓她相當感動，這次終於順利考上，她也相當高興。

(中時 )