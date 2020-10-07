精神患者通常不擅表達，醫師在看診時有一定難度。（彰化醫院提供／吳建輝彰化傳真）

彰化醫院早在6年前就開辦外展門診，定期下鄉協助偏鄉病人就診，也成立肝炎行動醫療站，去年還將外診門診拉到各地洗腎室。（彰化醫院提供／吳建輝彰化傳真）

政府宣示2025年要根除C肝，衛服部彰化醫院自2014年開始辦理外展門診，今年跨院合作，到衛福部草屯療養院「外展門診」，這也是全國第一個將C肝外展門診，拉到精神專科的診療行動，部彰肝膽腸胃科主任楊智超表示，草屯療養院首波用藥的5位C肝精神患者，目前都已驗不出C肝病毒，效果相當顯著。

彰化醫院護肝醫療小組，由楊智超領軍，帶著衛教師、醫檢師、批掛人員，還有超音坡儀器等，搭乘交通車到草療看診，今年已經到訪草療12次，草療院長藍祚鴻說，精神患者通常不善表達，醫師在看診時有一定難度，相當感謝彰化醫院的醫師，加倍用心及耐心的協助。

楊智超說，肝炎會轉變成肝硬化、甚至肝癌，C肝口服新藥可以阻斷此一進程，副作用低且治癒率達到9成8以上，彰化大部分洗腎院所，都沒有相關科別的醫師能協助治療C肝，這些病人通1周要洗腎3天，過去他們就用了新的治療方式， 一共治癒了53個洗腎的C肝患者。

楊智超說，彰化醫院早在6年前就開辦外展門診，定期下鄉協助偏鄉病人就診，也成立肝炎行動醫療站，去年還將外診門診拉到各地洗腎室，希望能幫助更多肝炎患者，未來將規劃到長照機構看診，讓肝炎無所遁形。

(中時 )