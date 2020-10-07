94歲老翁電動車拋錨路中警援助返家。（平鎮警分局提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市一名94歲行動不便的郭姓老翁，6日下午趁著天氣轉晴，騎著電動車外出訪友，沒想到騎到一半電動車突然沒電，老翁連人帶車卡在路旁，不知所措，所幸平鎮警分局宋屋派出所員警巡邏經過，即時伸出援手，才讓老翁得以平安返家。

平鎮警分局宋屋派出所所長姚金寶表示，家住平鎮區延平路的郭姓老翁，平常都騎電動車代步，6日趁著天氣放晴出門訪友，但出門前忘記幫電動車充電，一路騎到新光路二段，沒想到電動車突然沒電，剛好老翁外出也沒攜帶手機，加上本身行動不便，只能呆坐電動車上，孤立無援。

恰巧宋屋派出所警員楊捷翔、王鈞民巡邏經過，行經新光路二段時，突然看見老翁表情無助的坐在電動車上，員警察覺有異，旋即主動上前關心，一問之下，才知道原來老翁的電動車沒電，回不了家，且老翁疑因年紀太大、略有失智，面對員警詢問完全無法表達語意。

最後員警利用M-POLICE人臉辨識系統查出老翁的身分，並順利聯繫上老翁的家人。老翁的兒子接到警方通知趕到現場，見到老翁平安無恙頻頻總算鬆了一口氣，並向警方表示父親下午向家人表示要外出，但太陽都快下山了都未見父親返家，正當焦急時，就接到警方通知，幸好這次得到警方熱心的協助，才能讓父親平安返家。

(中時 )