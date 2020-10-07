日本33歲的人氣女星石原聰美（石原里美）本月1日突然透過經紀公司公開手寫信拋出「閃婚震撼彈」，即將與同年齡的圈外人結婚，引起外界諸多猜測。近日，日本媒體《女性自身》再透露石原聰美急著結婚的真正內幕，原來一切都是為了報答曾經患癌的母親。

石原聰美出道多年，憑著俏麗又可愛的甜美外表與實力派演技受到海內外大批粉絲們的喜愛，過去還曾傳出與山下智久合作電視劇《朝九晚五》假戲真做，去年甚至傳出與IT社長前田裕二一同過夜還見過雙方父母，不過全都還是無疾而終；未料，石原聰美最終選擇了上班族男友，也讓外界相當好奇他的身份以及讓石原聰美閃嫁的原因。

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先前有媒體爆料，她與未婚夫除了都是日本新興宗教「創價學會」的教徒外，未婚夫還是外商公司任職的金融才俊，為人十分親切與她很聊得來。另外，根據日本媒體「女性自身」報導，石原聰美為了讓曾經罹癌的母親能夠看到她成家，於是還有個「交往規定」，只要交往1年沒有要結婚就分手，才讓兩人交往不久便宣布結婚。

在 Instagram 查看這則貼文 石原 さとみ-ishihara satomi-（@_ishihara_satomi_）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 24 日 上午 5:29 張貼

友人還透露與父母關係十分緊密的石原聰美，只要工作有空檔便會回家陪伴年過70歲的雙親，相當孝順。而在石原聰美20幾歲時都還沒有想要結婚的慾望，但自從母親罹患癌症後讓她改變想法，希望能趁現在報答父母恩情，在先前受訪時石原聰美也曾表示，子女要在父母離世前讓他們看到孩子有幸福的歸屬才算是盡孝。

還有消息指出，石原聰美原本到明年3月都已將工作排滿，但最近卻把檔期提前，讓不少人懷疑她是否將婚宴訂在明年3月，不過有關於婚禮的相關消息經紀公司都尚未出面回應，再度引起網友熱烈討論。

在 Instagram 查看這則貼文 石原 さとみ-ishihara satomi-（@_ishihara_satomi_）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 3 日 下午 5:57 張貼

(中時新聞網)