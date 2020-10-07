中央流行疫情指揮中心表示，斯里蘭卡昨日新增逾700例確診，且本土群聚病例快速增加，故即日起將該國自低感染風險調整為中低感染風險國家。馬來西亞昨日新增近700例確診，考量該國疫情升溫且具擴散風險，即日起將該國自中低感染風險國家移除。

根據最新規定，低感染風險國家/地區為紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、泰國、蒙古、不丹、寮國、柬埔寨、諾魯、東帝汶、模里西斯、越南、馬紹爾群島，商務來台者可在來台第5天採檢，採檢陰性後有條件外出；

而中低感染風險國家/地區則是新加坡、香港、澳洲、斯里蘭卡，商務來台者可在來台第7天採檢，採檢陰性後有條件外出；若不在中低、低風險國家，都需居家檢疫14天才能外出。

國內截至目前累計523例確診，分別為431例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明（比利時工程師）。確診個案中7人死亡、486人解除隔離、30人住院隔離中。

根據指揮中心監測資料，全球累計35,789,350例確診，分布於188個國家/地區；病例數以美國7,611,327例、印度6,685,082例、巴西4,969,141例、俄羅斯1,237,504例及哥倫比亞869,808例為多；另全球已有1,051,063例死亡，以美國214,086例、巴西147,494例、印度103,569例、墨西哥81,877例及英國42,445例為多。

指揮中心呼籲民眾，自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

此外，民眾出入醫療照護機構、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、展演競賽場所、宗教場所、娛樂場所及大型活動等人潮擁擠或密閉場所時，請務必佩戴口罩，並應落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，以降低感染風險。

(中時 )