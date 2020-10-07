企業尾牙春酒旺季到來，香格里拉台北遠東國際大飯店自即日起至2021年3月31日推出「金牛報喜」超值尾牙春酒特惠專案，即日起至11月30日前簽約付訂金再享免一成服務費的早鳥優惠，宴會廳中式桌菜週日至週二每桌15,800元起；週三及週四每桌20,800元起；週五及週六每桌23,800元起（每桌10位／預訂3桌起）、中西合璧自助餐週日至週二每位1,580元起；週三及週四每位2,080元起；週五及週六每位2,380元起（適用人數40位起）。

香格里拉台北遠東國際大飯店表示，專案內容除了國際廚藝團隊設計的豐盛精緻料理外，更提供席間果汁、台灣啤酒無限暢飲、舞台設備與各種繽紛裝飾及派對道具等。訂席滿6桌以上還加碼致贈好禮，包括飯店餐券和頂級尊榮客房住宿等，最高價值達22,800元，可供企業尾牙春酒最令員工期待的抽獎活動使用。

香格里拉台北遠東國際大飯店各餐廳如6樓香宮及39樓上海醉月樓中式桌菜皆分別提供三組專案可供選擇，十人價格分別是21,888元、25,888元及28,888元可選擇，專案皆包含果汁飲品及特選紅酒。香宮粵式餐廳推薦菜色有高湯焗國皇大明蝦、北海道小元貝珍菌燉雞湯、XO醬露筍鴻喜菇帶子海蚌、慢煮濃肉汁澳洲和牛面頰肉、鮑汁國皇鮑魚海參拌時蔬等美饌。

而上海醉月樓則可享用道道地滬式佳餚如家鄉蒸虎斑、X.O醬干貝拚金沙蝦、油淋羊小排、鮑魚西滷肉等好味道。此外，飯店景觀空間如馬可波羅酒廊、頂樓泳池等，台北101和壯麗城市景觀盡收眼底，是許多時尚精品產業選擇舉辦年終貴賓派對與私人聚會的場域。香格里拉台北遠東行銷公關部總監吳佳穎表示，飯店擁有多間宴會廳與多元餐廳供不同企業團體選擇，無論是各國料理或是空間上皆可靈活運用，目前宴會廳與餐廳包廂訂席相當踴躍，農曆年前已有近八成訂席，尤其是週末晚上更是熱門時段，顯示各企業為犒賞員工一年的付出與凝聚向心力，年終聚餐仍是不可或缺的安排。

(工商 )