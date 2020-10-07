繼去年榮獲最佳產品獎及人氣品牌首獎殊榮後，中油今年再創佳績，獲頒第17屆國家品牌玉山獎 傑出企業全國首獎與最佳產品全國首獎雙冠王，4項產品與服務獲頒最佳產品獎；總經理李順欽更榮獲傑出企業領導人，成為首位國營事業獲獎的領導人。

中油表示， 「國家品牌玉山獎」為國內產業界的重要標竿，以「品質、品牌、品味」多個面向審核。這次總計囊括3大類別，雙項首獎，計8大獎項，締造歷年國營事業參賽最佳實績，堪稱為2020年國家品牌玉山獎中的大贏家，展現企業經營成果。

中油致力達成各項政策任務、帶動石化產業發展。今年參賽的2項產品與2項服務，皆榮獲最佳產品獎項。獲獎之一「中油Pay」更榮獲首獎，其整合會員點數管理與行動支付，提供智慧交通生活的多元便利服務，也在防疫時期，減少實體卡片與鈔券接觸的機會，月交易已逾30萬人次。

氟塗料面漆具高嚴苛氣候、高防蝕性、高耐久性及高耐震撕裂性等之表面防護功能；國光牌海運機油獲得多項國際認證，是台灣唯一世界級的海運機油。

此外，中油將既有服務科技化，自行研發油罐車電子化物聯管理系統專利，透過GPS優化作業，確保配送質純量足的油料。

中油指出，公司2020《財星》雜誌（Fortune）全球500強企業排行榜409名；積極推動從源減廢與環境保育，致力綠能研發與能源轉型，並結合本業資源投入社會關懷、能源教育與社區共榮。在ESG(環境、社會及公司治理)三面向成果受肯定，是此次榮獲傑出企業全國首獎的重要原因。

(工商 )