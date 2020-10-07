新光三越周年慶首波10月1日起跑，由台北南西店、桃園站前店、台中中港店、嘉義垂楊店、台南中山店和高雄三多店領先登場，首4日遇上中秋節連假引爆搶購潮，根據統計出來首4日「TOP15熱銷夯品排行榜」，把最夯的美妝、家用/家電、3C、美食等，讓後續採購的消費者列好必買清單，趁滿千送百超高回饋聰明入手！

新光三越法雅客GoPro HERO9 BLACK，1萬6800元。（新光三越提供）

首波TOP15夯品排行榜中，包括上半年網友狂推的神極化妝水LANCOME超極光活粹晶露，首度推出大容量；Estee Lauder年度熱銷破萬件的超能小棕眼分享組；今年熱銷翻倍成長的PHILIPS雙重脈衝智慧萬用鍋，銷逾1000台；必買8K超廣角大電視SAMSUNG 65吋QLED8K量子電視，銷破百台；積極世代強調生活質感亦带動經典復古的MARSHALL Acton II藍牙喇叭，銷逾百台。

新光三越OSIM電競天王椅，原價2萬9800元、特價2萬2800元，76折。（新光三越提供）

以及，網路爆紅按摩神器且是新光三越獨家的HOMEDICS無線筋膜按摩槍，熱銷破千支；全球首創電競按摩椅OSIM電競天王椅，銷售上百台；居家健身首選的話題新品喬山Mirror健身魔鏡，突破100台；運動熱潮帶動Gopro新機GoPro HERO9 BLACK一上市即熱銷，突破600台；稀缺款NEW BALACE HIERRO V5 GORE-TEX山系戶外潮鞋，超過300雙；還有日本商品展天天秒殺的夢幻長崎峰蜜蛋糕「福砂屋」，全台限量9000條等。

新光三越APP限定、限量，福砂屋長崎蜂蜜蛋糕，600元。（新光三越提供）

此外，目前只在台北信義新天地A11快閃店買得到的人氣美食，來自新加坡的Aroma Truffle頂級松露洋芋片，10月10日起可在新光三越APP預購、全台超市取貨。新光三越周年慶全館單筆滿3000送300、化妝品單筆滿2000送200，首7日會員獨享名品/大家電/法雅客/[i]Store單筆滿1萬送1000只到今天（7日）止，可趁此把握機會。

新光三越APP 10月10日限定、限量，Aroma Truffle頂級松露洋芋片（3入組），885元。（新光三越提供）

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