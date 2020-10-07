新北市輔具中心二手輔具蘆洲場6名身心障礙者(戴上容攝)

輔具是身障人士的重要工具，新輔具價格高昂，新北市16年前開始推動二手輔具資源再利用，目前已提供超過一萬名民眾使用，其中蘆洲區第一社會企業公司聘用6位身心障礙者清潔消毒作業，工廠老闆讚賞表示，身障朋友做起事來更細膩、更有同理心。

新北市輔具中心主任楊忠一表示，新北市從93年10月開辦二手輔具回收服務，經過近年來的宣導，108年一年回收11,235件，經清潔、消毒、維修再利用，免費轉贈給案家的有9,864件，對捐贈者或受助者都是一大福音。

蘆洲區第一社會企業總經理方偉平表示，第一社企平均每天服務900多個個案，同時要創造身障朋友就業的機會，公司6名身心障礙者包含智能不足、自閉症者，現場專業維修師李俊廷表示，因智能問題，一個動作必須重複教幾次，但他們都很願意學，而且上手了就很認真，也會彼此提醒哪裡疏漏。

身障就業輔導員徐珮珊表示，就輔員不僅要關心他們的工作表現，還要訓練他們學習獨立生活和團隊合作，像是中午的便當，讓他們自己討論要吃哪家，排骨或雞腿，然後要負責叫餐、收錢。在防疫期間，公司致贈每人一份防疫包，有防疫宣導單和餅乾零食，他們還會拿回家跟父母分享，讓父母覺得孩子除了能獨立賺錢，還更懂事了。

方偉平表示，目前進用的6名身心障礙者，以半天工作為主，平均薪水在1.2萬元之間，並投有勞保等，第一社企在年底前還要成立口罩生產線，採半自動化生產，以進用12名身障者，創造更多就業機會。

社會局長張錦麗表示，家有一位身心障礙者，往往全家就要加倍的心力付出，第一社企不僅協助新北市二手輔具回收、媒合和清消作業，甚至提供工作機會幫助身障朋友，減輕家庭和社會的壓力，值得其他企業效法學習。

(中時 )