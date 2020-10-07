牛耳藝術邀請知名俄羅斯鋼琴家丹尼爾‧特里福諾夫（Daniil Trifonov）來台演出，遭質疑為何免隔離14天？且還「偷跑」提早兩天到台灣，是否文化部已經偷偷開放「藝文泡泡」？中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，這例是提前來，有口頭先通知。指揮官陳時中則表示年底包含愛爾蘭踢踏舞團來都要提防疫專案計畫申請。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥回應，該案是專案申請，指揮中心事前知情審核，但並非開放「藝文泡泡」，而是比照短期商務人士來台有條件縮短隔離天數作法，該音樂家提早來台文化部有口頭先告知，只是公文還沒完備。原本是要居家檢疫8天，現在提早來等於要多檢疫2天。

年底傳又有踢踏舞團也要來台？歐美疫情正嚴峻，要如何確保這些團體來不會有感染風險？陳時中表示，最早說要緊縮放寬對象，體育文化經貿這是重點，沒有開放旅遊或是非必要的活動，就是要讓體育經貿相關活動可以集中比較多這類活動來進行，都是根據上一次例如捷克的經驗，分流、檢驗天數縮短、和觀眾區隔等這樣的方式應該可以讓社區安全並促進相關活動。

愛爾蘭今天也傳病例，12月愛爾蘭踢踏舞團，俄羅斯芭蕾舞團等都是近百人的團，要如何確保安全？

陳宗彥表示，藝術公司規劃替踏舞團是要14天居家檢疫，文化部、體育署相關團體來，一樣都要提出，提出完整防疫計畫，不會比居家檢疫14天還要簡單，要向我們處理捷克或是美國外交團體一樣要配合我國措施。入境後採取的動線進到飯店表演時與觀眾的距離，相關主管機關都要提完整計畫，若沒辦法做到就要回到14天居家檢疫。

目前有詢問，還沒正式提出，陳宗彥說從過去宣傳做初步了解，但要處理防疫計畫，要正視提出申請，目前還不清楚有多少團體。

(中時 )