近日歐美來台入境確診案例變多，今天更首度出現一名愛爾蘭的確診個案，有專家認為這顯示了歐美疫情正在升溫，恐是台灣第二波疫情的前哨，對此指揮官陳時中認為，客觀來說是有多，但無法代表普遍情況。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，客觀環境歐洲起來比較快，美國沒有惡化的很厲害，近來的案例沒有特別多，特別多是菲律賓，歐洲起來多一點，美洲起起伏伏，客觀上有多，但近來台灣的案例無法代表當地的普遍情況。

(中時新聞網)