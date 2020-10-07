歐美新冠升溫台恐面臨第二波疫情 陳時中：客觀是有多 14:312020/10/07 中時新聞網 鄭郁蓁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 歐美新冠升溫台恐面臨第二波疫情 陳時中：客觀是有多。圖為桃園機場第二航廈出境大廳。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近日歐美來台入境確診案例變多，今天更首度出現一名愛爾蘭的確診個案，有專家認為這顯示了歐美疫情正在升溫，恐是台灣第二波疫情的前哨，對此指揮官陳時中認為，客觀來說是有多，但無法代表普遍情況。 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，客觀環境歐洲起來比較快，美國沒有惡化的很厲害，近來的案例沒有特別多，特別多是菲律賓，歐洲起來多一點，美洲起起伏伏，客觀上有多，但近來台灣的案例無法代表當地的普遍情況。 (中時新聞網) #歐美疫情 #加溫 #第二波疫情 #陳時中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情捲土重來及新紓困案卡關 經濟學家 下修美國明年成長預估 04:102020/10/06 全球財經 工總調查疫情效應… 近八成台商未來兩年 不會擴大西進投資 04:102020/10/06 財經要聞 新冠確診何止3500萬！WHO透露驚人真實數據了 13:132020/10/06 國際 女性領導突出表現 重新擘劃後疫情時代 04:102020/10/06 產業財經 1分鐘讀財經》台幣飆逾9年新高 市場估28.632彭淮南障礙將破 08:102020/10/06 財經 人民幣資產 迎投資黃金時代 04:102020/10/06 產業財經 《航運股》疫情改變旅客需求 長榮航推客製化機位 13:072020/10/06 財經 川普確診4天出院 醫師痛罵：「疫」Q零蛋 09:452020/10/06 生活 商品期貨趨勢專欄－美疫情慘 原油供需添變數 04:102020/10/06 證券．權證 族群輪動 台股中長期不看淡 04:102020/10/06 投資理財 生活熱門新聞 直播》又見台灣輸出新冠病例 4人赴日本、法國確診 - 生活 超神準預言又來？12月超級大災難比新冠更慘 - 生活 炒高麗菜加「1款調味料」 網大讚：廚師級技巧 - 生活 疫情後首見！兒科病房滿床 醫警告：嚴重的來了 - 生活 肺已破壞掉！川普新冠炸彈未拆 醫曝明後天是關鍵 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。