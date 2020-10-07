台中市美術園道商圈周邊綠意盎然，多家異國特色餐廳林立，形成獨樹一格的人文風情，已成為遊客來台中的必訪景點。其中，美術園道商圈「異國美食嘉年華」活動今年邁入第三年，菜色全面升級，網羅榮獲米其林、必比登推薦的美饌佳餚，一桌11道美食、10人份，特惠價5,990元，自今日起開放單獨報名或以桌為單位報名，名額僅300席，額滿為止！

美術園道商圈每年的異國美食嘉年華美食體驗券，甫推出即引爆搶購熱潮，短時間內便全數售鑿。

美術園道商圈主委蔡炳輝表示，為回應民眾的支持，今年11/14將於美術園道商圈三度舉辦「2020異國美食嘉年華」活動，菜色全面升級，包括新月梧桐＜清蒸鱸魚＞、京華煙雲＜御膳烤方＞、大和屋日本懷石料理＜日式陳年紹興醉甜蝦＞、一米麥＜手工麻糬&口酥餅＞、巴部屋工房＜純鮮奶脆餅＞、田季發爺燒肉＜柚香鮮蝦干貝沙拉＞、塔吉特千層蛋糕＜岩燒千層蛋糕＞、POTALA布達拉西藏美食館＜馬薩拉奶油雞肉咖哩配印度烤餅＞、澳們打邊爐＜貴州海鮮紅酸湯＞、Annie’s House義式風味餐廳＜地中海漁夫燉飯＞、啟祺嘉＜白熊露有機雪耳飲＞、雙鍋粵式豬肚雞煲鍋＜牛肝菌豬肚雞煲鍋＞等餐廳招牌菜，每人只要599元，即可一次品嚐11道、總價1.2萬元以上的異國佳餚；活動結束後保留美食體驗券存根，一個月內至參與活動店家消費，可享優惠價或驚喜小禮！

本身也是新月餐飲集團執行長的蔡炳輝強調，活動以辦桌方式呈現，便於賓客交流、聊天，營造熱鬧愉快的用餐氛圍，民眾可選擇包桌方式或個別報名，用餐同時還可欣賞精彩舞台表演，現場還有行李箱、住宿券等抽獎好禮要送給參加的幸運兒！

美術園道商圈表示，今年的異國美食嘉年華由台中市長盧秀燕與經發局全力支持，結合管委會與商圈店家用心規劃，歡迎遊客前來體驗「異國美食聚落」的獨特魅力！美食體驗券自今（10/7）日起至10/31在美術園道商圈粉絲團開賣，報名完成且2日內匯款者，即可取得「2020異國美食嘉年華」參加資格，名額僅有300位。

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