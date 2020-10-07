群光宣布，9月營收為96.58億元，月增12.7%，年增5.7%，再度創下歷史新高紀錄，帶動第三季營收達264.21億元，季成長5.3%，年成長為0.9%，也是史上最高第三季營收，累計今年前9月營收為696.28億元，年增2.5%，三項均創歷史新高，法人預期今年本業獲利可望比去年大幅成長。

群光表示，受惠於宅經濟以及遠距商機，筆電需求至今仍然居高不下，教育筆電Chromebook動能尤其強勁，使得筆電鍵盤、影像模組以及電源供應器延續第二季亮眼表現。此外，第三季消費旺季來臨，伺服器、遊戲機、電競以及智慧家庭等產品需求暢旺，帶動營收成長。 法人分析，群光全力衝刺鍵盤、影像以及電源產品，第三季營收成長優於法人預期，使得PC與Non-PC兩大營收支柱表現穩健，PC方面有強勁的筆電支撐，Non-PC方面有伺服器、遊戲機、電競及智慧家庭產品強力運轉，第三季獲利表現可望繼續維持績優的成績單。

法人進一步表示，受惠於疫情，群光上半年本業獲利大幅年成長70%，如今全球新冠疫情仍未完全受控，且時序已步入秋天，各國嚴防疫情再次爆發，Work from Home以及遠距教學仍不可或缺，目前第四季筆電依然供不應求，因此樂觀預期群光今年本業獲利將較去年大幅成長。

(工商 )