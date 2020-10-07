衛福部長陳時中今（7）日表示，斯里蘭卡昨日新增逾700例確診，且本土群聚病例快速增加，故即日起將該國自「低感染風險」調整為「中低感染風險國家」，入境居家檢疫天數從5天增至7天；另，馬來西亞6日新增近700例確診，考量該國疫情升溫且具擴散風險，即日起將該國自「中低感染風險國家」移除，入境居家檢疫天數從7天恢復為14天。

指揮中心表示，各國感染風險級別最新名單如下。第一「低感染風險國家/地區」，包含：紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、泰國、蒙古、不丹、寮國、柬埔寨、諾魯、東帝汶、模里西斯、越南、馬紹爾群島，共15國家/地區。第二「中低感染風險國家/地區」，包含：新加坡、香港、澳洲、斯里蘭卡，共4國家/地區。

國內截至目前累計95,262例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含93,987例排除），其中523例確診（今日新增案522、523），分別為431例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、486人解除隔離、30人住院隔離中。

指揮中心監測資料顯示，全球累計35,789,350例確診，分布於188個國家/地區；病例數以美國7,611,327例、印度6,685,082例、巴西4,969,141例、俄羅斯1,237,504例及哥倫比亞869,808例為多；另全球已有1,051,063例死亡，以美國214,086例、巴西147,494例、印度103,569例、墨西哥81,877例及英國42,445例為多。

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