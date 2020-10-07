亦帆推出最新數位單曲〈她 未知者。〉，將此歌獻給年少懵懂的自己，她感謝當時藍心湄在《女人我最大》錄影中的引導，讓她有機會面對深層的自己。回想起過往荒唐的戀情，她形容：「當時自己像是失了魂，竟在大街上就與當時男友大打出手，還驚動警察到場關切。」

她與前男友分手時，不但與對方當街上演全武行，驚動警察關切，還曾經被他囚禁在屋內，直到某日她打開他房間，發現第三者的「混亂痕跡」，才真正清醒過來。她仍將原本要送男友的禮物留在房內，她說：「就當作是與他完整的道別吧。」而她錄完音後就飛奔到南部去浮潛，用海水來沖掉自己的不快樂，經紀人直說：「果然雙魚座的亦帆是很需要水的。」

談到新歌創作經驗，亦帆表示，某次參與《女人我最大》節目錄影，在節目上獻唱自己歌唱比賽第一次獲得滿分歌曲〈可惜不是你〉，並在藍心湄引導下分享自己的愛情故事，突然憶起感情而哽咽，因此有了新歌的發想，並找好友音樂人創作。亦帆新歌與台北城市科技大學流行音樂事業系同學合作，過程中多次與新世代年輕人聊天，發現到無論年紀大小，只要遇到愛情，犯傻症狀都一樣。

而她去年過完農曆年，在演出上台前整個腳背翻船扭傷，休養大半年才康復，今年又在新歌準備期，原想移動家中琴創作，不料扭傷腳，骨頭都裂開，撐著拐杖休養100天。她欲哭無淚直呼：「怎麼有這麼詭譎的事啊？！」她回部落向祖靈禱告，期盼厄運可以遠離，尤其2020年大家都處在不安心情中，深深的覺得身體健康真的很重要。

亦帆一錄完音後就飛奔到南部去浮潛。（秩立娛樂工作室提供）

亦帆推出最新數位單曲〈她 未知者。〉（秩立娛樂工作室提供）

(中時 )